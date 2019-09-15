【決性11點】展現魅力的Moment
2019年09月15日 23:30
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懂得散發魅力，才能留住伴侶的心。（互聯網）
想要吸引異性，便要找出自己的魅力在哪裏，但不是刻意營造，因為不經意散發出來的才是你的真正魅力，你知不知道自己的魅力在哪裏嗎？
Q.接連OT工作弄致身心疲累的你，今天可以提早放工，回到家竟發現伴侶和別人在家偷情，而且還玩3P！你會……
A.立刻轉身偷偷離開
B.拉起床上的狗男女刮幾巴
C.叫他們繼續然後關門坐到梳化上
D.拿出手機拍下證據準備離婚用
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答案分析
A.認真最迷人
你是哪種認真工作，做事一絲不苟的人，當你專注工作時會進入忘我境界，全情投入，這時你認真的表情最讓人着迷。
B.粗獷野性美
你很喜歡運動，操Fit身形，當你做運動弄得汗水淋漓，邊喝水邊淋水降溫的模樣，散發的野性美最叫人心癢難耐。
C.自信有魅力
你是個注重儀容，服裝搭配的人，你的潮流觸覺，穿衣打扮時流露出的那份自信，讓人感覺賞心悅目，魅力四射。
D.上司式氣場
你是名副其實的工作狂，愈忙愈興奮，在忙碌工作時你那種認真拚命，雷厲風行的態度，最讓人崇拜，目光無法移開。