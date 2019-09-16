【老友狗狗】糾正行為問題五部曲

當狗狗做了些我們不喜歡的事情時，大部分人第一反應就是吆喝「No！」，甚至變成口頭禪，事無大小都「No、No、No！」，而且愈說愈惡。每次聽到，我都會眉頭一皺，為甚麼？難道狗狗做錯事，我們都不可以責罵嗎？

【責罵為何不管用】

如果「No」真的有效，那麼說一、兩次應該足以令狗狗不會再犯，要是牠經常被罵卻從沒有學乖，那只證明這方法不管用。大聲吆喝或許能即時遏止了行為，卻沒有提供更多有價值的資訊，讓狗狗明白怎樣做才算正確，所以牠只會不斷重蹈覆轍或嘗試其他新行為去碰彩數。要徹底糾正狗狗的不良行為，其實根本不用說「No」，按着以下五步驟就可以有效改善了。

1.管理

狗家長眼中的壞習慣，在毛孩眼中通常是件好事，牠們一定是從中得到某種好處，才會覺得那行為值得多做，而每成功一次便令習慣更根深柢固。要打破循環，必須想辦法預防這行為出現。我們沒可能廿四小時看顧毛孩，所以管理變得相當重要。狗家長應着手觀察問題通常在甚麼地方、時間或情況下發生，把這些「前因」管理好，例如收拾好東西（如鞋、雜物、食物等），或利用安全閘、圍欄、牽繩等措施，管理狗狗的活動範圍，減少狗狗重複犯錯的機會。

2.找出獎勵

想想毛孩究竟從中得到了甚麼「好處」，例如撲跳是為了博取注意力；吠叫是想嚇走對方、獲得安全感；咬拖鞋是因為牙痕還是苦悶？家長一方面要管理狀況，盡力預防行為發生，也要小心別讓毛孩再次從中得到獎勵（例如撲跳時不再給予反應），並積極以另一途徑去滿足牠們這些需要。

3.主動教導良好的替代行為

很多人習慣只挑剔狗狗的錯處，卻忘了告訴牠們怎樣做才算正確。例如你不想狗狗撲跳，可以教牠四腳着地或坐着打招呼；不想牠在餐桌乞食，可以教牠在床上咬骨頭。找出一個替代的良好行為，主動教導狗狗在相同情景下怎樣做更值得獎勵，並一起積極練習，才是更有建設性、更為長遠的做法。

4.正面干預

不喝罵不等如不管教。在生活裏定下界線很重要，當狗狗的行為過火而造成危險或困擾時，我們絕對應該干預，關鍵是要冷靜、清晰而統一。家長可嘗試反覆使用某個字眼或趣怪的聲音，以清晰歡欣的語氣，把狗狗的注意力搶過來，中斷牠正在做的「壞事」，然後馬上引導牠做出你期望的替代行為，並加以獎勵。

5.使用低壓懲罰

正向訓練也存在懲罰的，只是我們會把狗狗喜好的東西拿走，而非訴諸於痛楚或恫嚇。教導小孩常用的「Timeout」也適用於狗狗身上。毛孩玩得太過火，家長可發出聲音干預，並以停止互動、轉身不理睬、取走玩具或零食、扯繩時停低不動等方法，把毛孩眼中的獎勵取走數秒，等牠稍為冷靜才再次恢復。但這方法應盡量少用，而且時機必須拿捏準確，也要持之以恒，否則狗狗可能不明所以，反而變得沮喪，衍生其他情緒問題。

每個家庭的狀況與困難都不同，適用的管理方法或替代行為可以有千百種，家長不妨發揮創意，找出一套適合你家的方程式。學習進度也絕少是直線的，總有高低起跌，即使偶有退步也不要沮喪。狗狗是講求慣性的動物，只要你不時審視以上五步，持之以恒，而且有滿足到狗狗的生理與心理需要，一般要糾正行為並不困難。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理