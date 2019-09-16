東沖有料到：乘搭河邊小艇的注意事項

不時有人說胡慧沖唔貴唔介紹、專門推介「離地」的選擇，其實我很多時都會發掘一些地道又草根的事物給大家……雖然我的生活並不草根（但並不代表我有錢，很多居泰港人、甚至當地中產的泰人生活一點也不草根）。上星期專程去了Big C商場旁邊的一條小河道搭小艇，這並非新事物，不少喜歡地道風情的玩家也會乘搭。

先簡單介紹一下，該河道並不清澈和衞生，但方便區內和附近的居民返工返學，可算是便宜又不會塞車的交通工具。而水能翻舟亦能載舟，於旅客眼中便是夠地道，亦可以前往部分旅遊點（不過多數上岸後要走一大段路，不像BTS那麼方便）。

不過，這些船艇的服務對象其實是當地居民，所以部分配套及設施都不會很國際化，有遊客說船上的職員呃錢兼收費不明確，但這不可怪罪於人，由於是給當地市民而非遊客使用，船上的工作人員教育程度可能也不是太理想，遊客以英語詢問難免會出現溝通不良，收錯錢等問題，這責任應該誰屬呢？是船公司？職員？抑或是大家去了非以遊客為主打的地方呢？而且上落船存在一定風險，我有一位泰國好朋友，某年因身體不適服了藥，上船時不小心跌到河裏，最後更離我們而去，真的很可惜，對身手不太敏捷及上了年紀的遊客來說，這類小艇並不是好的選擇。當然，如果是身手靈活的年輕人，喜歡地道草根的行程，這絕對是好的體驗，起碼不會塞車。但也想給大家一個心理準備，不想大家看了我的介紹，最後在船上跟工作人員溝通不到去錯地方，甚至一不留神跌了落河，我就難辭其咎了。大家記得要留意啊！

胡慧沖