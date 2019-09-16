中國設計師Angel Chen聯乘　發揚功夫文化

近年新一代中國設計師紛紛走上國際時裝舞台，以獨特的創意能力在時尚界嶄露頭角，其中陳安琪 （Angel Chen）便是其中一位備受注目的設計師，她曾先後與Lipton、adidas、LuisaViaRoma和連卡佛等不同單位合作過，今個秋冬首度與H&M合作，推出首個中國設計師聯名系列。系列以「中國功夫」為主題，運用大膽色調和刺繡混搭，塑造出別具一格的街頭風格。

於時裝學府Central Saint Martins修讀時裝設計的Angel，於2014年在倫敦推出同名品牌，並赢得Fashion Scout的Ones To Watch新人獎。她善於利用豐富色彩和有趣的細節，打造出風格大膽、充滿張力的設計；一方面受到中國傳統文化所薰陶，但另一方面又被西方時尚所吸引，「中西合璧」成為她經常採用的創作方式。

Angel Chen x H&M聯乘系列設計靈感源於「中國功夫」，除以酷勁十足的黑色作主調，亦加入高飽和度的鮮色，配合精巧刺繡、吸睛印花、紋理和材質，巧妙糅合東西方美學理念，創作出個性鮮明且富有武林精神的時尚系列。系列包括男女裝，男裝主打單品是綴以龍騰刺繡的海軍藍飛行員外套，袖上更有「功夫」書法刺繡點綴，耍出時尚招數。女裝方面，焦點作是綴以飛鶴刺繡的黑色珠片連身裙，亦透過中式旗袍、Kimono外套透現東方韻味，並以龍騰刺繡作點綴，將東方傳統元素演繹出現代型格；還有Angel Chen標誌的大紅色外套與短裙，內搭彩色Logo針織衫，演繹兼具街頭風格與東方文化的時尚裝扮。聯乘系列將於9月26日於H&M指定門店及網上商店有售。

ON：ON.CC A：Angel Chen

ON：在Central Saint Martins修讀時裝設計期間有何得着？

A：「首先這是一所頂尖時裝設計學院，培育過許多世界級設計師，但最重是我在這裏學會了一種思維方式，而不是教育，是生活，教你如何用藝術的方式去過生活，從而創作出自己的語言，讓我更了解自己，及找到屬於自己的語言。這經歷對我來說是最寶貴的，這思維對於我的創作路上亦非常有幫助。」

ON：你認為中國設計師對現今時尚界有何影響力？當走上國際舞台，要面對的困難是甚麼？

A：「中國設計師在時尚界的影響都是剛起步，就好像上世紀80年代，山本耀司、川保久玲和三宅一生等日本設計師帶着系列踏上巴黎時裝舞台，受到猛烈評擊；這情況跟現時有點相似，當大批中國設計師湧入歐洲，困難的地方是大家未必會對中國製造有好感，起初總會有着大量生產、劣質、抄襲等負面印象，但當他們開始去了解設計師的創作意念，再留意品質、細節和布料時，會覺得也很有意思，再看看價錢發現很相宜，就會引起他們興趣，令當地的時裝協會、店舖和傳媒漸漸給予中國設計師機會。」

ON：East Meets West是中國設計師常用的風格，你如何去演繹出獨特性和現代感？

A：「我會定下兩個宗旨，簡單來說一個是圖騰，另一個是輪廓，例如旗袍、工夫袍和Kimono。10年前的設計會是中式圖騰混搭中式輪廓，但這手法已經很過時；現在我們會將中式圖騰融入西方服飾輪廓，而中式輪廓會運用西方布料去演繹，所拼湊出來的現代感很重要。」

ON：是甚麼原因促成了今次與H&M這項合作企劃？

A：「當接獲邀請時感到既意外又激動，因為以往曾與H&M合作過的知名設計師多不勝數，很榮幸能成為首位合作的中國設計師；加上以往中國未被視為一個設計國家，因此意義特別重大。」

ON：你期望為H&M創作一個怎樣的系列？以及有何特色？

A：「這個系列靈感來自功夫，有兩部電影是我特別喜歡，就是《一代宗師》和《臥虎藏龍》，在北京發布會上我們將一所茶館改裝成武館，當中的布置便是按照《一代宗師》的金樓場景。我本身是潮州人，希望將家鄉傳統文化在這個系列中呈現，例如潮州刺繡是中國四大名繡，所以設計上會出現很多龍鳳刺繡的元素。」

化妝及髮型：Chris

模特兒：Jun Lim、Binglin Tao @ PRIMO