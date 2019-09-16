三界五行：五行相生　母子關係

五行土生金，脾土是肺金之母，正如產婦身體好，才有充足的好奶水去哺育孩子。（互聯網）

明白了五行相生的軌迹，養生不但不走彎路而且有捷徑。肺金生腎水，腎水生肝木，肝木生心火，心火生脾土，脾土生肺金，生生不息，生命生命，命就是這樣生出來的，健康長壽就是這樣得來。

世界上最親的就是母子關係，在中醫養生學而言，脾土生肺金，脾就是肺的母；肺金生腎水，腎就是肺的子。「子盜母氣」，腎不好，不知不覺間就會傷害了肺氣，有些人老是咳，只補肺，作用不大，尤其是上了年紀，體質較差的人，就要注意有沒有腎虛、腎虧的現象，表現在耳鳴、小便清長、夜尿頻繁、遺精、盜汗、性欲衰退、稍動就氣喘甚至頭暈眼花，這種人往往是「寒咳」，吃了寒涼生冷食物更加咳，這時候就要養陰，腎為水，水為陰。有些人覺得中醫理論無厘頭，聽過解釋應該明白。把腎養好，不但沒有「子盜母氣」現象，還會「母憑子貴」，腎好，肺也好。

五行土生金，脾土是肺金之母，中醫養生學有「母虛累子」之說，這個比較容易理解，母親身體衰弱會累及孩子，很簡單，產婦身體不好，就沒有充足的好奶水去哺育孩子；懷孕的時候，準母親營養不良，睡眠不足，心情不好，就會影響胎兒的先天發育。根據這個道理，一個人如果肺弱，就應該健脾。在秋季，用昂貴的燕窩、花膠來補肺之前，如果先煲一些健脾、滋陰、補腎湯水，打好基礎，把肺的母親和肺的兒子都搞好了，事半功倍。（明續）