又到季尾清貨喇！把握機會搶購至平至底貨品，摩登電器(工聯優惠中心)全線分店將於2019年9月14日至23日舉行季尾清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！

(6間門市同步發售，先到先得售完即止)

SIEMENS WP10R155HK上置式洗衣機

*2019年9月19日(星期四)(限定)

建議零售價：$3090(限售15部)

開倉價：$1880

ATHENS JC-28(IEC)1600轉 易拆式抽油煙機

*2019年9月20日(星期五)(限定)

建議零售價：$3980(限售20部)

開倉價：$1680

WHIRLPOOL WF2T201RIX雙門雪櫃

*2019年9月19日(星期四)(限定)

建議零售價：$3090(限售15部)

開倉價：$1880

ATHENS JC-28(IEC)1600轉 易拆式抽油煙機

*2019年9月20日(星期五)(限定)

建議零售價：$3980(限售20部)

開倉價：$1680

Taada GA023S-A座檯式雙頭煮食爐 (煤氣/石油氣)

*2019年9月21日(星期六)(限定)

建議零售價：$1471(限售20部)

開倉價：$980

各門市電話

筲箕灣店： 2568 7273

香港仔店： 2461 4288

土瓜灣店： 2711 1768

深水埗店： 2782 4003

太子店： 3690 8881

堅尼地城店： 2555 0788