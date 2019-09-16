《龍珠超》最強「猿」乘

由鳥山明於80年代創作的日本殿堂級動漫《Dragon Ball》（龍珠），對「80後」來說絕對是童年回憶，不論是角色、主題曲甚至當中情節都已經深深印在腦海裏，而30多年來亦一直有新作包括：《Dragon Ball Z》及《Dragon Ball GT》等登場去保持高人氣。是次潮流品牌AAPE BY*A BATHING APE®就與2015年推出的《Dragon Ball Super》聯名合作，推出一系列加入不同角色創作的成人及童裝服飾單品。

整個《Dragon Ball Super》x AAPE BY*A BATHING APE®聯名系列都採用黑色作主調，並將悟空（Goku）、比達（Vegeta）、比古洛（Vegito）及菲利（Frieza）等一眾大家耳熟能詳的角色，配搭AAPE經典迷彩及MOON FACE圖案呈現；而且配色更對應主角人物頭上不同髮色造型，除了為各人英文名字套上迷彩圖案外，「AAPE NOW」字句中亦暗藏「一星龍珠」細節，將兩個合作單位最標誌性的設計完美結合。