雙芒ZenBook Pro Duo　5程式同時開

ASUS的Zenbook電腦系列向來有創意，上年重點就係集觸控板及LCD屏幕的ScreenPad，今年又有新搞作，講緊就係年中於Computex 2019登場的ZenBook Pro Duo。驟眼睇ZenBook Pro Duo機面，相信好多人都會覺得平平無奇，皆因機面依舊採用招牌的同心圓設計，以及配以大路的藍色鋁合金機身。新機原來內有乾坤，上方為15.6吋OLED屏幕，窄邊框設計加上解像度高達3,840×2,160，顯示質素唔錯。屏幕下方的14吋ScreenPad Plus智能延伸觸控屏幕，解像度同樣達3,840×1,100，同時支援133% sRGB及100% DCI-P3廣色域，質素唔比主屏幕差！雙屏幕用法多多，ScreenPad Plus除了可以當作延伸屏幕，令顯示空間大增，主打當然就係多工作業功能，2個屏幕可以各自顯示一個程式，主屏幕最多可以顯示2個程式，而ScreenPad Plus最多可以顯示3個程式，換言之最多可以同時顯示5個程式，一心幾用都滿足到！

新機觸控板亦有特別，可以隨時切換為NumberPad虛擬數字鍵盤，使用方便。此外，ZenBook Pro Duo亦附送ASUS Pen，可於主屏幕或ScreenPad Plus上繪圖、記事，創作一族實Like。要多工作業系統夠爽快，硬件一定冇得慳家，搭載最高第9代Intel Core i9-9980HK或i7-9750H處理器，內置32GB DDR4記憶體、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡以及最高1TB PCIe固態硬碟，全屬頂級規格，難怪長開5個程式都依然冇不窒機。