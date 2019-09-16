「芒亨」誕生15年　燒肉秘話你記唔記得？

相信不少Game迷最近都忙於挑戰芒亨系列的最新一集《Monster Hunter World: Iceborne》，唔經唔覺，原來於2004年誕生的芒亨已伴Game迷度過了15年，由第一集至最新的World: Iceborne，已推出了19集，在不同的遊戲機平台都留下了足迹，來年更推出荷里活真人電影，絕對是人氣爆燈，小記就趁芒亨誕生15周年，分享一下一些不為人知的芒亨冷知識吧。

提起芒亨，大家都對在野外用旋轉燒肉機燒烤一幕有深刻印像，其實當年芒亨第一集在日本推出時，電視廣告上就正正播出燒肉一幕，而且還配上實際在遊戲中採用的對白：燒得好好呀！不少Game迷至今還記得，當年就有不少日本Game迷去Game舖向店員說：請給在電視廣告中燒肉的那隻遊戲我，而成為一時佳話。

Monster Hunter G在2005年推出，其實當初Capcom只是想推出芒亨的廉價版，但純粹出廉價版賺多次錢，好像太炒冷飯，所以才決為芒亨升級，而成為Monster Hunter G，加入了訓練所，武器亦加入了雙劍等新元素，在Game迷之間得到不錯的口碑。

Monster Hunter 2在2006年推出，但原來名字上的2不是讀Two而是Dos，Dos是西班牙語，與英語的Two同樣解作2。為方便大家正確發音，在宣傳海報設計上都加入Dos字。

2009年面世的Monster Hunter 3，可說是芒亨歷史上的分水嶺，因為是首次在Wii平台上面世，其實開發當初是為迎合PlayStation 3而設計的，但由於決定轉移至Wii，PS3版亦被逼開發中止。而MH3的成績亦沒令人失望，在遊戲雜誌Fami通中取得40點滿分，全球賣出223萬套，更令MH系列累積銷量超過1000萬套。