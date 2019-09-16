【深夜字聊】忌廉蛋糕玩出火

情趣玩法有好多，其中一個就係用食物嚟調情，但係喺唔適當嘅時候做啲咁嘢，後果會好麻煩。好似呢位男網民稱佢同女友一直都有用橄欖油、朱古力醬、蜜糖等嚟調情，佢話：「女友起初都唔制，後嚟試過後覺得好過癮，而當用埋情趣潤滑劑後，感覺更係刺激，所以我哋Keep住經常咁玩，點知早幾日佢生日時我就玩出火！當晚我訂咗間酒店，仲準備咗個勁多忌廉嘅生日蛋糕，因為記得有套四仔係用忌廉搽喺對方身上，既刺激又過癮，諗住女友一定鍾意。最初成件事都按計劃進行，而女友嘅反應亦相當激烈，點知當我準備用蛋糕上嘅忌廉搽喺佢身上時，佢即刻鬧爆我做乜拎個蛋糕嚟玩，我當場呆咗，而佢更發晒老脾兼走人。今日已經係第三日，佢仲同我冷戰緊，唉，我點知佢會唔鍾意玩忌廉喎！」

網友神回應：

KUM：傻仔，佢唔係唔鍾意玩忌廉呀，而係唔鍾意你搞佢個生日蛋糕呀！老老實實，你係咪以往冇送過生日蛋糕呀！

DY：你女友咁嬲好明顯係同忌廉無關啦！佢係嬲你破壞咗個生日蛋糕，而佢可能覺得呢個蛋糕好有紀念意義，嬲你做乜唔係同佢一齊分享，而係用嚟搞嘢。

創粉：你又係嘅，人哋唔知你個蛋糕咁用㗎嘛，連個蛋糕都未食，你就將啲忌廉搽喺佢身上。下次你記住喇，先餵佢食啖再玩啦！

高帽：其實我有個諗法，係咪應該將啲忌廉搽喺你自己身上好啲呢？不過事到如今，你都係要諗計點氹番女友先。