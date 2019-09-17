親子界隱世公園之首，你知道是哪個嗎？

雖說本市人多地少車又多，卻原來有不少大隱隱於市的公園在其中，親子界早就流傳一些隱世公園名單，其中位於九龍灣彩榮路的彩榮路公園〈俗稱岩石公園），堪稱是名單之首，只因公園本就處身於市區，卻因為鄰近彩霞邨，依山而建，而入口竟是一座近5層樓高的升降機，若非有心到此一遊，或會白白錯過，卻因而造就它的傳奇，成就出口耳相傳的隱世公園。

彩榮路公園於2010年落成，也是本市最大型的岩石主題公園，如此有趣的定位，只因公園前身是已經停止運作多年的平山石礦場，2001年政府決定將該地段重新規劃發展，分別興建彩盈邨、彩德邨及彩福邨三個公共屋邨，屋邨之間開闢的綠化地帶，便成為今天的彩榮路公園。公園保留了大幅花崗岩石牆，呼應地段本來的石礦場「身份」，更設有岩石展示區，展出了玄武岩、火山石、瑪瑙石等不同種類的展品，很多小朋友對能親手觸摸石頭而感到興奮，亦因此可體驗到不同石頭的質感，如欲想了解更多地質知識，更可參閱公園內展示的岩石介紹牌，資訊一目了然，親子同長知識。

前文說及公園是依山而建，加上前身的平山石礦場高低差異很大，為了不破壞本來山體地貌，而遊人又可方便舒適地進出公園，最終設計了兩部幾達五、六層樓高的升降機來克服高低陡峭的坡度，也因此而將公園劃分了兩部分，對小朋友來說，跟父母乘坐一次如此「長途」的升降機旅程，也是一個難忘回憶。此外，一般公園的設施如兒童遊樂場、卵石路、涼亭、長者健體園地、太極園等，彩榮路公園亦一一俱備，的確是一個既具特色又富實用性的社區公園呢！

地址：彩榮路88號

交通：彩虹站坪石乘坐專線小巴83A到總站彩福邨 (彩榮路公園)