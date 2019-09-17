三界五行：醫食同源　對症下藥

養生食療湯，根據肺、脾、腎、心、肝五臟的「母子關係」和五行生剋，再因應個人體質，決定食材和藥材的配搭，才符合「醫食同源」、「對症下藥」的原則。

脾為肺之母，腎為肺之子。母子關係要搞好。另外，五行火剋金，金剋木，心火太盛，就會傷肺金；肺燥熱，肺金太旺，就會傷肝木。

根據上述中醫養生原理，以下這款湯水，在春夏秋冬四季都適合，除了有嚴重感冒不宜飲用外，無論男女老少都有益。主要成分是：百合，入心、肺經，養陰潤肺，清心寧神，可改善陰虛燥咳，心煩驚悸，失眠多夢，精神恍惚。百合有兩種，分別是乾百合和鮮百合，煲湯用乾百合。鮮百合近年已成為常用食材，夏天清心，秋天潤肺，心肺的基礎打好，就會帶旺肝、腎、脾。鮮百合炒瘦肉、牛肉、雞肉都可以，配搭雲耳、荷蘭豆、紅蘿蔔、芹菜、利口又利福，做法簡單，不妨在家中操練一下廚藝。

肇實學名叫芡實，因廣東肇慶得地理氣候優勢，出產的較好，所以稱為肇實，入脾、腎經，《本草綱目》對它評價甚高，其甘味健脾化濕，澀味固腎養陰，可以消除疲勞，對於尿頻、夜尿、盜汗、遺精、早洩、白帶過多，都有一定療效。但要注意，由於肇實收斂作用較強，所以有嚴重感冒而需要疏表發汗，或者便秘等症狀人士，不宜採用。另外，即使一切正常的人士，也應該避免單用一味肇實，宜與其他藥材搭配。（待續）

方向宇