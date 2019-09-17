屏東竹田　「鹹吃」醬油雪糕消暑

甜的雪糕大家吃得多，鹹的雪糕你有沒有興趣？在豐振路的「豆油伯」店，就有全台灣獨有的醬油雪糕。話說屏東竹田鄉向來日照強，水質也佳，故曾聚集數十家醬油廠在此。而豆油伯的原創人李安田，年青時就在醬油廠打工，他眼見當年醬油口味都偏於死鹹，故立志堅持用古法，打造出屬於台灣人自己的天然純釀醬油，於1972年創立「原味醬園」。如今醬油生產已交其子打理，他便以爸爸的臉，即鄉里人稱的「豆油伯」作品牌名稱，打造出無添加的高品質醬油。

那為何造醬油又「無厘頭」打造雪糕？原來最初本想製作豆漿，但由於屏東高溫炎熱，無添加的豆漿保存期較短，故最後把改造豆漿霜雪糕消暑。何解又變成醬油味？原來是無心插柳，某日員手順手把豆漿淋上漿油試吃，竟驚喜相當合味，零違和還帶點回甘，結果口感像豆腐乳的「豆油伯」醬油雪糕便誕生。現在客人來吃，還可按個人口味，調整添加不同的醬油，甚至可加豆瓣醬，在炎熱天時，絕對有耳目一新的消暑感。

豆油伯

地址：屏東縣竹田鄉履豐村豐振路2-8號

營業時間：9:00am-5:00pm