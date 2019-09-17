今晚食乜：自己整沙薑醬　配肉嫩味鮮雞

家常料理中不乏雞饌，炮製雞肉的方法非常，當中又以中式烹法方法最為講究，無論是蒸、炒、煮、炸、燜等，均能豐富雞肉味道。黃大仙一間以雞為主題的餐廳主廚陳嘉華師傅指，很多人愛蒸雞，但蒸煮方法最考火候，事關雞肉講究皮脆肉嫩，配以傳統醬料，令味道層次更為豐富。陳師傅今日就教大家自製沙薑醬，用來蘸低溫浸煮的肉嫩味鮮雞，下飯一流。

材料：

龍崗雞 1隻

清水 5公升

浸雞材料：

白胡椒粒 1茶匙

花椒 1茶匙

肉桂條 1條

槴子 2粒

香葉 5片

香蘭葉 5片

香茅 8條

葱段 200克

乾葱 4粒

蒜頭 5瓣

南薑 60克

八角 3粒

沙薑醬材料：

新鮮沙薑粒 2茶匙

乾沙薑粒 10粒

沙薑粉 4茶匙

鹽 少許

菜油 6湯匙

做法：

1. 用菜油起鑊，爆香新鮮沙薑粒及乾沙薑粒，將油隔渣，加入沙薑粉及鹽撈勻成沙薑醬。

2. 將清水注入大煲中，加入所有浸雞材料，煲滾後，轉小火煲3小時。

3. 將雞洗淨，放入大煲中，轉大火，將雞浸入水中提起，重複此動作3次。水滾後熄火，冚蓋將雞浸焗半小時即成。