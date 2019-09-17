IB攻略：IB學生報讀英國大學常見問題

英國大學申請截止日期將近，報讀劍橋牛津大學的IB學生，需要知道申請截止日期是10月15號，但是學校的截止日期通常是兩星期前，就是九月尾。不過有某些ESF的香港IB學校已經早在上星期截止了。

【學校截止日期重要還是官方的重要？】

如上段所講，不少家長都會問我們，可否遲過學校的截止日期才申請，原因可能是等待最新的預計分成績，或者未完成個人陳述。筆者建議學生遵循學校的截止日期，因為IB學校負責遞上學生的預計分和推薦信，如果學生遲過內部死線（internal deadlines) 遞交英國大學申請，學校有權不幫學生遞上以上資訊。不過，凡事都有例外的，上述死線是劍橋牛津，但是如果你沒有興趣報讀該些大學，例如最想報讀的只是倫敦大學，LSE等等的話，其實死線是翌年的1月15號。不過新的IB預計分數通常都在11月尾公開。由於英國大學其中一樣選擇取決收這位學生與否，就是看IB預計分成績。如果你的情況是IB成績很差，但是後勁很好，對嚟緊的校內成績充滿信心，可以考慮和學校溝通，嘗試推遲內部死線，讓自己有更好的成績才出擊。

【英國大學學費多少？】

除了申請程序上的問題，英國學費不菲，家長都想知道大學學費大概多少，起碼有個預算。以倫敦大學法律系為例子，2019-20每年的學費是24,450英鎊，換算成港幣大概是25萬元一年左右，3年本科大概就75萬元。再看看劍橋大學心理系，工程系等等，每年學費高達3萬英鎊，即是30萬港幣，3年後家長要貢獻至少100萬。至於生活費都是支出，以倫敦為例，大概150英鎊一個禮拜左右。如果學生持有的VISA是Tier 4的，銀行戶口每月需要有證明至少有1,265英鎊，如果學生在倫敦9個月，就需要有至少11,285英鎊，所以去到英國讀大學，財政上絕對不能剛剛好。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣