清香粉糯　彩虹芋蓉酥

外層酥皮鬆化不油不膩，加上鹹蛋黃外層有清香軟滑的芋蓉，口感豐富又滋味。（張錦昌攝）

農曆八月正正是芋頭當造肥美的季節，口感零舍粉糯軟熟、清香可口，無論是炮製菜式抑或糕餅甜點都不錯。焙烘烹飪導師Rachel Yau今日就教大家用來炮製甜美而不膩口的芋頭酥，還為傳統芋頭酥加入繽紛色彩，令造型更為吸睛，吃起來自然更加滋味。

Rachel指今日示範的彩虹芋蓉酥，靈感源自潮州及福建一帶有名的芋泥酥。芋泥酥的餡料以芋蓉為主，有的會加入麻糬或椰蓉，亦會加入原個鹹蛋黃，以鹹香味帶出芋頭的清甜味道。至於酥皮就由一層水皮及一層油皮組成，呈現一層層鬆化又不會太乾身的層次感。油皮部分可因應個人喜好，分等份加入色粉，令焗出來的酥皮色彩繽紛，營造出彩虹效果，芋蓉酥自然好吃又好看。

餡料：

芋頭 半個

鹹蛋黃 12隻

葱油 40克

沙糖 50克

水皮：

中筋麵粉 200克

沙糖 20克

鹽 2克

水 105毫升

牛油 55克

油皮：

低筋麵粉 160克

牛油 83克

色粉 適量

做法：

1. 芋頭洗淨去皮切粒，蒸約25分鐘壓成蓉，加葱油及沙糖拌勻。鹹蛋黃放入焗爐，以攝氏100度焗30分鐘，備用。

2. 將芋蓉分成等份，包裹鹹蛋黃成餡料；混合水皮材料搓勻，靜置10分鐘發酵，以每40克分成等份。

3. 混合油皮材料搓勻，靜置10分鐘，分成4等份，每份加入不同顏色色粉搓勻，將不同顏色油皮以每份5克成為等份後搓成圓粒。

4. 將圓粒水皮壓平成圓形，放上4粒不同顏色的油皮包起，靜置20分鐘後，搓成圓條狀，壓平後捲起。

5. 將捲起的酥皮在中間一開為二，壓成圓形包裹餡料後收口。放入預熱至攝氏170度的焗爐焗20分鐘即成。