大健事：護膚品DIY　告別敏感肌

轉涼之餘，皮膚Feel到「掹掹緊」，是時候要加強滋潤。不過，市面上的護膚品多含化學成分，敏感皮膚者未必合用，不妨考慮DIY，步驟簡單，成分天然，今個秋冬就不怕Dry！

現成貨含化學物

坊間買到的護膚品，大多加入了防腐劑、人造色素及各式化學添加劑來穩定產品，這些物質進入人體後，可對健康構成慢性及長期的傷害。再者，化學物質會破壞生態，為了自己及地球的健康着想，自製天然護膚品是不錯的方法。「aWitch Handmade」負責人Vivienne表示，能夠親手製作護膚品並經常使用，滿足感很大，而且可按個人需要來選擇成分，製作過程亦在自己掌控之中。「曾試過有嚴重的皮膚敏感，一般潔膚及護膚品也不合用，索性自行製作，甚至到廠房洽購原材料，因入貨量要夠多才行，於是決定開舖，跟其他有需要的朋友分享。」

必須加強補濕成分

都市人皮膚容易出現各種問題，身為DIY護膚品導師，Vivienne認為天氣反常、空氣污染、工作或學業壓力、遲睡等，都是令皮膚質素變差的原因，加上日常食物及用品添加了大量化學物質或防腐劑，亦會破壞自身的抵抗力，有敏感問題的人士要加倍注意。

Vivienne又指出，踏入秋天，天氣開始乾燥，自製護膚品時，有必要加強補濕，例如加入能增加滋潤度的維他命E、補濕力強的玻尿酸、24小時補濕因子、維他命B3及B5、植物性甘油等。另一方面，加入自己喜歡的香薰油，用後可令心情放鬆。但要提醒大家，所有DIY用具及器皿必須洗淨及消毒才能使用，而且因手造護膚品不含防腐劑，使用限期約4至6個月，大家要注意啊！