「通淋巴」是多數瘦身尤其屬水腫型肥胖人士必定聽過的一個瘦身方法。有些人質疑，通淋巴只有短期祛水腫效果，和減肥沒關係，其實在中西醫學理論中均有證明兩者之間有直接的相互影響。

中醫學近代研究指出淋巴與經絡可以說是異曲同工的系統。淋巴系統是心血管系統外的另一個水液引流網絡，輔助帶走代謝廢物以及運送免疫細胞；而經絡之功效定義為氣血津液的調節與運行，兩者均需要暢通無阻才能抗病、排毒、平衡，維持整體健康。經絡不通則易水濕停聚、氣血受阻，痰濕加上氣短乏力，體力耐力下降以至活動量減少，惡性循環下就由水腫變肥腫。

西醫研究其實也同樣有對淋巴與肥胖做出病理學上的關聯。德州一醫學院教授在一篇醫學文獻上發表，在淋巴水腫的病患者發現皮下脂肪積聚明顯增加，尤其在淋巴結和淋巴管附近更是嚴重，說明淋巴管道毛病和滲漏會誘發脂肪細胞變異和肥大，促進異位脂肪形成。脂肪組織除了儲存脂肪，更會釋放多種發炎因子的內分泌功效；研究顯示肥胖會啟動發炎機制，異常地在沒有感染、毋須抗敵的狀況下產生更多發炎因子，演變成慢性發炎，而這些因子卻又會再增加淋巴管的滲透性令更多含免疫細胞的淋巴液能到達發炎組織，誘發水腫……這又成就一個惡性循環！

淋巴問題引致的肥胖是受惡性循環支配，比普通肥胖更難減！預防勝於治療，因此我常說所有想要健康瘦身的人均必須保持循環代謝暢順，而我設計的瘦身療程也一定包括排毒養生通淋巴的項目。不要誤以為只有水腫才需要通淋巴，也不要輕視短期的水腫可帶來的長期後果！

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。