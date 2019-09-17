最強「14代」　助你「輕」易取勝

每年推出一對的「正代」Air Jordan籃球鞋系列，自Air Jordan XXXI開始直到去年登場的XXXIII，每對鞋款的設計靈感都分別從最元祖的「1代」 至「3代」擷取經典元素而成。大概你以為Air Jordan XXXIV都會繼續遵循這個方向從配色或輪廓方面去致敬「4代」，但Jordan Brand選擇以輕量化去打造這對最強實戰籃球鞋。雖然鞋身輪廓並不會令你想起過往任何一代Air Jordan鞋款，但鞋舌Jumpman標誌下的「Flight」刺繡字樣，加上化繁為簡及輕量設計理念，則與當年被歸納為Flight系列的Air Jordan 4可謂同出一徹。

作為Jordan Brand旗下地位最崇高的Air Jordan籃球鞋款，從以往到現在甚至未來都一直引領着籃球鞋嶄新科技，被視為品牌旗下實戰籃球鞋中最高水準之作。快將正式推出（10月1日上架）的Air Jordan XXXIV，設計從鞋面到鞋底都剔除所有無關的繁複細節，體現出化繁為簡的設計理念，亦因此令鞋款可以成為品牌史上最輕的實戰籃球鞋（男子US9僅重約13.1安士）。

Jordan Brand資深設計師Tate Kuerbis更特別從穿着上代Air Jordan XXXIII的籃球員身上收集意見及作出整理，務求令Air Jordan XXXIV的抓地力及爆發力可以有所提升。所以應用於「14代」上全新的Eclipse Plate科技就應運而生，它採用Pebax物料及Zoom Air氣墊為雙腳提供最佳爆發力，同時中底位置亦設有一個凹糟設計，可讓Zoom Air氣墊無約束地壓縮及變形，強化活塞式效果，藉此為雙腳提供更多回彈及橫向支撐，配合外底經典的人字紋設計，可幫助籃球員完成快速切入及急停各種場上動態需要，要贏波絕對「輕」易！