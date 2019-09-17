【深夜字聊】前列腺手術後遺症

Q：我今年64歲，身體健康正常，5年前做過前列腺增生切除手術，約一個月痊愈，生活正常。大約2年前開始，同太太行房時，到高潮一刻沒有那種強烈震動的感覺，而且精液愈來愈少，到近期幾乎沒有精液，現行房次數比從前少，大約一個月約2至3次，請問我的情況是不是有病？

黃先生

A：前列腺增生切除手術後發生精液量減少、性高潮不到位，此情況並非患上男科病症，而是手術的後遺症。

前列腺又稱攝護腺，位於膀胱正下方並包圍着尿道，正常體積和形狀像一顆胡桃。前列腺功能是製造和分泌前列腺液，它並構成精液的重要組成部分，約佔精液的20%至30%，舉例如每次射精量為3毫升，當中前列腺液佔1毫升左右。

良性前列腺增生 (Benign Prostatic Hyperplasia，BPH) 又稱良性前列腺肥大，這病症已成為步入中年的都市男士的夢魘，不少男性於踏入50歲後便開始受困擾，它會隨男性年齡增長而發生，故此被歸納為長壽病的一種，或受男性賀爾蒙影響下出現良性肥大，另是都市人的不良生活習慣如抽煙、飲酒、肥胖等亦會促成此症。

前列腺肥大的症狀包括最大尿流速降低、餘尿量增加、前列腺體積變大、前列腺特定抗原（PSA）升高。受上述症狀影響，患者於尿急小便時必須等待一陣才能解的出來，使本來十數秒的排尿過程變成一兩分鐘仍未能完全解出；尿流變細和無力，時有中斷而要分好幾次才能解出；小便後仍有尿餘滴；經常尿急甚至有餘尿突發性滲出；小便後仍感到尿急或膀胱裏有餘尿；排尿次數增加尤其是晚上須不停起床。

前列腺手術後，閣下發現再未能如常射精，是因為接受切除增生組織的手術後，前列腺液的分泌減少，引致於性高潮時候縱有射精快感，性感覺卻會變得微弱，也因前列腺液分泌減少以致沒有足夠精液射出，亦有情況是精液流入膀胱並隨着尿液排出體外。

射精時缺少精液，此後遺症稱為「乾性性高潮」(Dry Orgasm)，它會影響到受孕率，也妨礙患者性趣，射精時感覺沒癮。患者於術後需依照醫生囑咐，保持多飲水、飲食清淡、避免久坐而過分刺激前列腺充血、避免忍尿而壓迫膀胱等，皆可防復發。而關於性趣銳減困擾，不諱言縱使嘗試用西藥亦較常陷於束手無策局面。從中醫學角度，前列腺是「精海」，亦與腎臟之關係密切，腎能生精、助育、作強助勃，前列腺液分泌乃「根於腎陰，發乎腎陽」，腎陰衰微降低前列腺液分泌，腎陽衰微則精出溢卻沒勁。閣下可考慮向中醫求診，嘗試透過中藥處方和食療調理和補腎，望能恢復基本性福。

李偉儀