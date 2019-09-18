香港估估吓：點解獅子亭叫獅子亭？

獅子亭大家就聽得多，但你又知不知道香港總共有幾多個獅子亭？而這幾個涼亭點解全部都一樣名？先解答第一條問題，原來全港共有7個獅子亭，最著名的就是位於太平山頂的太平山獅子亭，另一個同樣在港島區的則是摩星嶺炮台遺址附近的西區獅子亭；至於唯一坐落在九龍區的就有鄰近慈雲山的沙田坳獅子亭；而新界區共有4個，分別是火炭山上的沙田獅子亭、由港鐵大學站步行數分鐘可到達的九龍中央獅子亭、屯門大欖郊野公園以西的屯門獅子亭，以及新娘潭旁的新娘潭獅子亭。

接着回答第二條問題，之所以叫獅子亭，並非跟香港地標獅子山有關，而是因為涼亭由國際獅子會撥款興建而得名，因此遍布港九新界卻有相同的「牌頭」。

時至今日，這些涼亭不但成為遠足人士歇息之地，亦由於每個涼亭都居高臨下，建築風格又充滿傳統特色，吸引不少遊客專程前來觀賞。以落成於1981年的沙田獅子亭為例，就被沙田區議會選為「沙田十景」之一，由港鐵沙田站乘搭10分鐘左右車程即可到達，整個沙田的風光盡收眼底。