玩味裝潢　打造破格居所

每個人對Dream House的解讀都不同，以是次介紹的單位設計為例，由於屋主勇於在顏色上作出新嘗試，故設計師特意選用不同材質、用色、圖案的牆紙，為屋主塑造出別樹一格的理想空間。

畫廊為題 展示作品

Madesign Studio Limited設計師Alvin眼見市面有許多特色牆紙，而屋主亦接受大膽色彩，因此在牆紙上花了很多心思，嘗試用各式牆紙粉飾單位，藉以展現屋主獨特的個性。

甫入屋是玄關位置，設計師在此選用藍白色調、對比鮮明的幾何圖案牆紙，為到訪者帶來明確主題。為了襯托屋主在拍賣會投得的畫作，客飯廳設計以畫廊作為藍本，大廳幾面牆身刻意留白，讓屋主能有足夠的地方展示畫作。同時，為增添室內的藝術感，設計師設計的家具特別注重質感，每款家具均用上不同物料，配襯用色較為沉實的牆身，例如客廳的深藍色布料牆紙，配上泥黃色皮革梳化，略帶點粗獷味道；又或是飯廳的木紋高櫃以古銅色不銹鋼作線條及收邊，與深灰色的牆紙互相輝映。

利用牆紙 大玩風格

房間方面，設計師為配合其中一位屋主是日本人，故書房打造出日式感覺，當中以日本鯨魚作為圖案的牆紙是重點，花巧但不繚亂，而櫃身用了原木，整個畫面靈感取自日本竹林，至於書桌抽屜則用鋁板修飾，注入時尚感。這種個性的設計還延伸到主人房，床頭位置選用米白色直紋板作牆飾，襯托灰黑色的床板，顏色對比之強烈，還以為這是室內特色牆，細看之下，才發現房門後的藍綠色樹葉圖案牆紙是最惹人矚目的裝飾，其樹影婆娑的畫面，能令工作繁忙的屋主感到心情放鬆。

單位資料

屋苑：西半山殷然

間隔：2房2廳

面積：740平方呎

裝修費（原有廚房廁所保留）： 約30萬