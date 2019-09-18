新iPhone 4K片實測　彭秀慧：「超廣角好勁！」

iPhone 11 Pro/11 Pro Max上周發表，除了一眾香港傳媒遠赴美國直擊外，彭導也是其中之一，會後更第一時間帶同新機往園林及海灘作實地拍攝，回來再剪輯成一段長3分20秒的4K影片。與新機「相處」良久，新片意念及用後感如何呢﹖且聽她娓娓道來。

「我一直想拍一些關於動感，尤其是跳舞的影片。今次主題是《Kisses from Nature》，拍的是人與大自然的關係，希望拍出舞蹈員與空間、陽光、風、海水、沙與石的接觸，兩者如輕柔的親吻，再引伸出人和自然其實可以完美融合。」

彭導以iPhone 11 Pro Max不斷試拍，由中午太陽高高掛起，拍到黃昏夕陽緩緩落下，4K解像度下細如浪花、頭髮也清晰可見，而且色準、色溫與曝光均非常準確。一般手機面對逆光場景必定漆黑一片，但用iPhone 11 Pro Max拍攝卻前後景同樣明亮，適量的炫光有點綴作用，最重要是沒有紫邊及雜訊問題，成像質素極高。

彭導是多年果粉，由iPhone 5用到iPhone X，試用iPhone 11 Pro Max表示超廣角是必用功能：「同一個環境，新機擁有120度的超廣鏡頭，比起舊機拍多好多嘢，空間好闊，影大自然有氣勢，即使埋身也拍出臨場感。」她又大讚新機的變焦轉盤，單手一轉便能在超廣角、廣角及長焦距鏡頭之間切換，輕鬆拍出放大縮小效果，「變焦比以前Smooth好多，操控更自然靈活。」

有些人嫌iPhone 11 Pro Max太大部，彭導指「大機」比想像中好拎，女仔也不會覺得笨重。「我全程用大機影，拎出來好方便，基本上行到邊拍到邊。而且我無用Stabilizer，拎高放低影出來的成品都好定，質素比好多單反相機仲要好！」她又指，新iPhone的拍攝功能比上代走前很多，影片毋須加工，直出就有令人滿意的效果。

最後問到新機還有何拍攝功能可加以善用，她表示：「適量的慢動作可改變影片氛圍，以我所知呢代連前鏡頭都玩到，我成日想影底自己玩過山車或跳傘時個瘋狂樣，期待日後有機會拍攝！」

《Kisses from Nature》4K版傳送門：