不可不知　定妝噴霧係咁用！　

識得用定妝噴霧，就算置身大太陽底下或蒸氣和油煙多的環境下，都無懼精緻妝容會溶到不似人形啦！（互聯網）

雖然已入秋，但日間氣溫依然徘徊喺三十多度，走在街上感覺妝容都會瞬間融化。唔想溶妝到不似人形？又或者普通碎粉已經不能拯救在高溫下的大汗淋漓？咁就要試試另一武器－定妝噴霧喇！不過用之前要搞清楚，其實定妝噴霧不是補濕噴霧。雖然坊間許多礦泉水補濕噴霧聲稱具定妝功效，但其實主要作用為補濕及紓緩。但定妝噴霧卻能於臉上形成一層實實在在的保護膜，覆蓋在妝容表層，延緩肌膚出油和脫妝。

定妝噴霧也分為「屏蔽式」和「固定式」，前者一般有防汗抗摩擦作用，並有效減少妝容在臉上出現一撻撻的情況及保持妝容持久，適合戶外活動前或妝後使用。後者相對含更多護膚和補濕成分，主要用來減少浮粉和滋潤皮膚，但定妝的時間較短，適合補妝和妝前使用。至於定妝噴霧應點用？咩時間用最好？馬上為大家歸納了以下要點：

1.妝前打底：完成基礎護膚程序後，於臉上噴一噴定妝噴霧，可收打底之效，並有助提升妝容貼服度和持久度。

2.定妝和補妝：化妝後噴上可為全面定妝。想效果更持久？也可學化妝達人常用的「三文治定妝法」－先噴一層定妝噴霧後，待乾後再於臉上掃一層碎粉，之後再噴多一次定妝噴霧，就可以延長定妝時間。遇上午後浮粉或脫妝，也可用紙巾抹走面上汗水油脂後，噴一噴定妝噴霧，就可讓隨後的補妝更輕易，和效果更自然。

3.加濕美妝蛋：用定妝噴霧噴濕美妝蛋使用，可令妝效更持久。

4.令眼影更顯色：有些眼影看似色澤很鮮艷，但塗上眼皮後卻不夠顯色。這時候不妨把定妝噴霧噴在化妝掃上，再沾取眼影塗抹，就可以令眼影效果很顯色和Longlast。

5.柔化重手濃妝：化妝時若不小心重手了，不用花時間卸妝再重新化多次，只要利用定妝噴霧柔化顏色過濃的彩妝，便能救到妝容。

6.正確噴法：距離臉部30~40cm均勻噴灑，待乾後再上妝（或完妝後噴灑）就可以。不過次數不要多，否則會弄巧反拙，令化妝品被過度溶解。

坊間的美容品牌都有推出定妝噴，其中有些強調多功能；有些着重清爽和補濕；有些講求控油及持久效果；有些則額外提亮功效......各有優點、有平有貴，女士們不妨按個人膚質需要，揀選合用的守護自己的靚靚妝容。