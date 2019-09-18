三界五行：保健湯水　五行兼顧

腎是肺之子，秋天保健湯水，百合補肺，肇實補腎，這樣，肺就「母憑子貴」，不會「子盜母氣」，腎虧搶了肺的真氣，容易氣喘咳嗽。

肇實除了補腎，也健脾，如果再加上淮山，健脾功效更好。脾是肺之母，脾好，肺就好。淮山是煲湯材料的百搭，在中醫藥療效果也是百搭，對五臟六腑都有好處。首先是健脾益胃，煲湯可以加乾淮山。鮮淮山可用來煲湯，又可用來炒鮮百合、芹菜、瘦肉，也可用來蒸雞、蒸排骨、蒸魚，真正是百搭之王。淮山煲煮蒸後，產生的粘稠物，內含皂甙，潤燥補氣，益肺氣，養肺陰，對肺虛咳嗽很有療效。淮山也滋腎益精，精是中醫養生所講的精氣神，男女共通共有，男食補精，女食調經，可以強壯機能。淮山含有大量黏液蛋白和微量元素及維他命C，能夠阻止血脂在血管壁的沉澱，對於心腦血管的保養有一定輔助作用，所以《本草綱目》說益智安神，延年益壽。

這個保健湯水，最好加蓮子和杞子。蓮子入心、脾、腎經，煲湯用全蓮，包括蓮子心、蓮子皮和蓮子肉。蓮子心雖然微苦，但煲湯之後，苦變成甘，蓮子心最清心火，中藥有蓮子心這一味，對煩躁不安、失眠多夢、精神恍惚，很有療效。蓮子皮健脾益胃。蓮子也有收斂作用，對遺精早洩、夜尿頻繁、白帶過多，都有一定輔助治療作用。杞子入肝、腎、肺經，明目益精，對防治腰膝酸痛、頭暈耳鳴，體弱咳嗽有好處。

方向宇