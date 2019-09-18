德國科布倫茲　礦洞試酒特別爽

至於Weingut Schwaab，則是莫澤河規模較大的代表，導賞團行程中大家會先參觀名為Marienberg的山坡，那裏的葡萄園比Weingut Göhlen更陡峭，選用較少見的梯田方式作橫向種植。拾級而上，大家可一邊遊逛葡萄園，一邊欣賞較平靜的莫澤河和依偎它的周邊小鎮，風景相當優美。而Schwaab的品酒地點和釀酒廠則於該小丘的古老礦洞內，就算是大熱天，內裏氣溫依然宜人。大家可品嘗到它灰、銀和金三線不同價格產品，當中BLANC DE NOIRS和1890 RIESLING是他們的得意之作，加上小食相佐，不單止是國外遊客，眼見不少當地大學生也愛三五知己來消遣一番。想選購送禮的，更有些包裝成禮盒，十分精美呢！

Weingut Schwaab

地址：In der Laach 93, 56072 Koblenz

開放時間：9:00am~12:00nn、2:00pm~6:00pm（周一至五）、9:00am~1:00pm（周六）

收費：品酒團€15（約HK$131）