福井縣眼鏡職人打造　限量30副聯名眼鏡

日本福井縣鯖江市向來被手造眼鏡迷視為朝聖地，不少享負盛名的眼鏡品牌亦是出自此地。當中好似H-fusion正是最佳例子，一直保留着日本傳統製鏡技術，職人工藝及素材選用同樣出類拔萃。雖然品牌早已於眼鏡界大紅大紫，但難得的是鏡款仍然保持相當合理定價。是次H-fusion再次與關係友好的本地眼鏡名所the WAREHOUSE optical攜手打造限量30副的全新聯名鏡款HF-508，將最緊貼當下潮流的眼鏡美學呈現給本地眼鏡迷。

the WAREHOUSE optical x H-fusion HF-508與過往雙方多次推出的聯名鏡款的最大分別，就是此型號是全新設計，並不是單純轉換顏色而已。鏡款採用幼身線條勾勒出文青風的簡潔美感，而梨形鏡圈亦完美符合不同臉形人士，鏡臂上的細緻雕花及鏡臂末端的鏤空細節，就凸顯出H-fusion擅長的工藝處理，海軍藍鏡圈配襯玫瑰金鏡臂更營造出與別不同的獨特質感。限量30副都只係賣三千幾蚊，唔鍾意同人撞款的眼鏡迷一定唔可以錯過！