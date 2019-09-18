驚慄大師史提芬京（Stephen King）經典著作《小丑回魂》兩年前翻拍，票房口碑雙贏，最近續集上映，本地玩具商Hot Toys乘勢推出1:6 Figure，將電影中的殺人小丑潘尼懷斯（Pennywise）帶到現實。

人偶的頭雕由J.C. Hong監製、台灣造型師Viva Lai落刀並上色，成品別具詭秘氣質，加上一頭橙紅色頭髮及滿布裂痕的寬大額頭，與戲中造型如出一轍。廠商仲嫌未夠得人驚，隨人偶附送多一個張口造型頭雕，當中火紅色雙眼及猙獰利齒叫人不寒而慄。

廠商也按照角色身形比例，配上一個高逾32.5cm、具30多個可動關節的人偶素體，同時按照戲服繪圖造樣，造出如真人衫般的小丑服飾，當中包括多層次縫紉的喱士荷葉形領飾、袖口和褲腳，泡泡形手袖及大腿褲管，風琴式剪裁的前袖及小腿褲管等等，胸口及鞋尖更飾有紅色小絨球，製作一絲不苟。配件包括11隻可換手、一隻右斷臂、一個紅色氣球、一塊滑板、一個小丑玩具盒及一隻雕刻紙船，並附有一個仿水渠的情景地台，將這驚悚Icon的恐怖感進一步提升！