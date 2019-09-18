救世煮 之 燉　濃香肉軟嫩

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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今日要介紹的這種烹調方法，對很多煮人而言，都非常熟悉，尤其是愛飲湯水一族；說的方法就是「燉」。

燉，是將食材加入水（或湯）、配料及調味料後以旺火燒滾後轉中小火長時間燒煮成菜的方法，可以說是以蒸氣加熱，保留食材原汁原味的烹調法。以這種方法炮製出來的湯水，湯頭零舍清澈，湯鮮味濃，而食材更能保留鮮香軟嫩，是廣東人秋冬最愛用來滋補養生的湯品。

燉與蒸是極相似的烹調方法，兩者同樣利用蒸氣來烹調食物，不過燉的時間較長，食材亦必須密封，其適用於湯水及糖水中，如燉人參雞、燉花膠水鴨湯等，又或燉鮮奶、燉蛋等。當然，燉亦可用於大菜，如大家熟悉的燉牛尾、燉牛腩，甚至燉蔬菜等。今日教大家炮製一味老少咸宜兼非常好下飯的燉牛尾，食譜入面用的是新鮮香草，大家亦可以用乾香草代替，大約一湯匙乾的如3條新鮮香草，這個配方亦可用來煮牛腩、牛肋肉或牛臉頰肉等。另外，今次用了鑄鐵鍋燉煮，因為可以鎖水慢煮，大家亦可用普通鍋來烹調，但需加長30至40分鐘的燉煮時間，水亦相應地加多少少。

材料：

牛尾 1公斤

洋葱 1個

甘筍 2條

番茄 3個

新鮮百里香 3條

新鮮迷迭香 3條

罐裝番茄 1罐

薑片 3片

蒜 2瓣

香葉 2片

茄膏 3湯匙

牛肉湯 250毫升

水 100毫升

鹽、胡椒 各少許

做法：

1. 牛尾解凍，凍水下牛尾，水滾取出，沖水及洗淨，備用。

2. 甘筍滾刀切件、番茄切大件、洋葱切粗條。

3. 燒熱鑄鐵鍋，下少許油，放入薑片炒香，下牛尾，煎至金黃色，加入甘筍件、番茄件、洋葱條、蒜、香葉、茄膏和香草炒香，倒入罐頭番茄拌勻，加入牛肉湯及水以蓋過蔬菜面，煮至水滾後調回小火。

4. 小火燉1.5小時後，下鹽及胡椒調味即成。