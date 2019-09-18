開箱男：BUTTONS Air　「智」潮耳機

市面上無線耳機產品多到數唔晒，要突圍而出除咗賣音質，外形仲一定要夠獨特。最近新上架、品牌BUTTONS推出的BUTTONS Air外形有Gimmick，但究竟係咪好用呢？即睇今期開箱男！

品牌BUTTONS受關注的原因，皆因創辦人就係Hip-hop樂團The Black Eyed Peas創辦人兼現任團員will.i.am。will.i.am個人形象鮮明，旗下的耳機設計當然都唔會悶親人。包裝盒已經好有新意，用上揭頁書本設計，每一頁都係唔同內容，分別是耳機連充電盒、耳膠等，可惜就係每頁都需要撕開先可以取出當中物件，鍾意儲盒的用家可以失望喇。BUTTONS Air最大特色就係提供兩款設計，分別係圓形「耀鏡」及六邊形「耀石」，表面就印上品牌兩點的標誌。而且耳機表面直徑達26mm，戴上耳仔似耳環多過耳機，潮味十足。好在耳機表面面積大，亦重9g，但配合耳膠、耳翼下都戴得穩陣，唔會覺得甩甩下；加上支援IPX5防水標準，運動都啱用。

此外，耳機用上陶瓷外殼，唔易刮花及破裂，唯一缺點就係極容易印上指紋，要勤啲清潔喇！操作方面，耳機從充電盒取出後就會即時開機並自動連接裝置，將耳機放入充電盒就會關機兼進行充電。而耳機表面設有觸控鍵，輕按左或右邊一下播放/暫停、按右邊兩下跳一下首歌、連按3下開啟語音助手或Siri。

規格方面，BUTTONS Air內置11mm單元， 同時對應aptX解碼；搭載高通QCC5124晶片，並支援藍牙5.0技術，實測試接穩定性唔錯，驚喜在續航力達8小時，充電盒可以額外提供12小時電量，總共可以玩足20小時。而每次充電只需1.5小時，充電速度都算快。藍牙耳機除咗用嚟聽歌，傾電話都一樣重要，BUTTONS Air就兼容Qualcomm CvC降噪技術，而且耳機內置雙咪高峰，通話時兩邊耳機都會發聲，開箱男覺得通話質素比唔少同類產品都好。