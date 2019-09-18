潮店eSHOP激安Sale　低至2折掃盡歐日時裝

對於已經習慣Online Shopping，覺得行街買衫係浪費時間嘅時裝精，唯一要佢哋出街的機會，可能係季尾減價嘅時候。因為以往這些時裝名所或潮店轉季清貨減價，大多數只限於實體店內進行，但可能網購早已成為大趨勢，所以連一直緊貼時尚潮流的I.T亦於官方網店ITeSHOP進行激安The Ultimate Sale，讓顧客可以安坐家中，彈指之間就可以筍價掃盡歐美日韓時裝品牌。

由即日起至9月22日，ITeSHOP會將旗下引入的時裝品牌春夏季單品激安大減價，當中I.T就有A-COLD-WALL*、ALEXANDER WANG、BALENCIAGA、COMME des GARÇONS、FEAR OF GOD、MSGM、THOM BROWNE及UNDERCOVER等歐美人氣時裝品牌登場。而主打年輕潮流服飾的i.t亦分別有AAPE、BEAUTY&YOUTH、fingercroxx、FRED PERRY、izzue、JOURNAL STANDARD及STYLEANDA等日韓潮牌在減價之列；最低減至2折發售，同時購買3件或以上貨品更可享額外9折優惠，ITeSHOP更提供免費送貨（門市自取亦可）及7天退款保證。信我，唔想買到荷包血流成河的話，真係千祈唔好Click入去睇！