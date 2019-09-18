生活夜校：咪講笑！中國自古已用橙入饌

蟹釀橙：宋名將張俊曾在府中設宴款待宋高宗，蟹釀橙正是其中一道菜，及後在高級宴席上也見其蹤；酸甜橙肉能有效吊出蟹肉的鮮甜滋味。（資料圖片）

近代有不少廚師鑽研「蟹釀橙」這道菜，更曾是2016年G20杭州峰會的國宴菜之一，當時稱之為「膏蟹釀香橙」。有師傅指傳統是以大閘蟹入饌，不過由於大閘蟹供應期有限，於其他時間則會用花蟹或膏蟹來代替，於是改用花蟹炮製。因為花蟹的肉較膏蟹來得鮮甜；橙方面，宋代的《橘錄》和《夢梁錄》記載指當年有不少種類的橙，而常用的是香橙，是甚麼品種則已無從稽考了。

很多人以為橙是西方食材，其實有史料記載，早在漢代已有人用橙入饌，如北宋《太平御覽》就曾引用漢朝《風俗通義》：「橙皮可為醬齏。」而唐朝詩人王昌齡《送程六》中的「青魚雪落鱠橙齏」，側面描述以橙肉煮魚，顯示當時的人已懂得以橙辟腥，還可搭配魚、蟹等烹調。時至今日，海鮮以外，橙肉、橙汁等還可以用來煮肉類或製成醬汁，外國人甚至愛用橙來炮製甜品或果醬，做法及款式相當多元化。

由於傳統食譜選用的調味料有限，故常用花雕或黑醋等來調味，時到今日，用料選擇多，如可選用更醇厚香濃的紹興香雪酒來代替花雕，又或以玫瑰醋來代替鎮江醋等，藉以提升整道菜式的香氣層次。