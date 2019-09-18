【深夜字聊】點解女友興奮就會打嗝？

食飽後打番個飽嗝，嗰種滿足感真係超正，只係如果喺啪啪啪途中打嗝，仲要嚴重到影響心情，咁又點算好呢？呢位男網民表示女友平時唔會打嗝，但係每當到達高潮時就會不停咁打嗝，搞到佢好無癮。佢話：「女友以前唔會咁，唔知幾時開始，一到達高潮就會係咁打嗝，起初佢有佢打，我有我繼續做，點知近排佢一打嗝就要我停，話個胃好辛苦，最後以手作仔作結。以為佢係食得太飽所致，但發覺唔關事，又試過飲啲酒紓緩一下，點知仲衰飲到嘔，甚至試過睇AV嚟分散注意力，結果都一樣唔得，我真係好想有一次可以嚟個完美嘅終結呀！」

網友神回應：

奴髀：佢都肯玩手作仔完成埋最後步驟，你仲想點呀？總好過我女友每次興奮完，就拎起手機嚟玩，由得我默默咁繼續耕耘吖！

謎書：好似話呼吸法可以幫到極速止打嗝，你可以上網查吓。不過喺途中用呼吸法好似又有啲不切實際，我建議試吓不斷咁換體位，睇吓可唔可以分散佢注意力。

Stoner：又會咁奇怪嘅？會唔會係因為佢太過激動，先至會有咁嘅反應呀？不如試吓嚟個速戰速決，等佢嘅生理都嚟唔切反應，咁你咪可以順利完事囉。

Vivid：其實你應該問吓醫生啦！你喺度講嘅話，我只會叫你不如試吓企喺度，因為咁樣應該冇咁易打嗝嘅。