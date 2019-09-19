【健樂事】天天愛牙　9個齒白小貼士

9月20日是國際愛牙日，旨在提醒大家注重口腔健康，問題是，要保住一棚靚牙，必須天天愛牙。想笑起來更有自信？以下9個潔齒小貼士或能幫到你。

1.早晚要刷牙

這是牙齒護理的最低要求，每次刷牙至少需時2分鐘，並要選用含氟化物的牙膏，令琺瑯質更鞏固，減少蛀牙機會。

2.牙具要慎選

不少護齒專家都認為，軟式刷毛及小型刷頭的牙刷是最佳選擇，因為這類刷頭可清潔較後排牙齒或某些難以觸及的牙面（如下排牙齒近舌頭的內側面），達致全面清潔口腔的效果，亦可避免刷傷牙肉。

3.刷法要正確

刷牙應先刷上下排的外側，再刷內側，最後是咀嚼面。刷毛要傾斜45度，沿着牙齦（牙肉）與牙齒外側邊緣，以短促及前後來回的方式刷牙。謹記每次刷牙應以兩至三顆牙齒為一組。

4. 力度要適中

很多人以為刷牙愈用力愈乾淨，其實這樣做有機會弄傷牙齦，增加患牙周病的機會，因此刷牙的力度要適中。

5.牙肉要按摩

刷牙時，可利用牙刷按摩牙肉，令牙肉表皮增生，細菌自然冇咁容易入侵。按摩牙肉時須注意方向，例如上排牙齒，應從牙齒表面從下而上刷；若以反方向刷牙肉，反而容易形成牙袋。

6.要善用牙線

要全面清潔牙齒，必須配合使用牙線，正確的用法是取出約18吋牙線，將牙線段繞在中指上，然後用拇指與食指拉緊牙線，在牙縫間來回挪動。落牙線時要非常小心，太大力拉扯會導致牙肉損傷。

7.事後要漱口

單靠刷牙是不能完全清潔口腔，刷完牙後不妨用漱口水漱口，有助徹底清潔口腔。市面上漱口水種類繁多，用家應根據個人需要選購，例如牙齒發炎選擇酒精成分較高的；敏感牙齒則用防敏感成分漱口水，紓緩敏感徵狀。

8.進食要節制

用餐次數頻密，會令口腔酸鹼度長時間偏低，容易引致蛀牙，所以大家應限制吃零食、飲用含糖分飲料的次數。

9.檢查要定期

定期檢查牙齒，有助預防牙患。一般人應每年檢查牙齒一次，牙齦組織防禦力較弱的人士（如糖尿病患者、吸煙者），更要增加檢查的密度。