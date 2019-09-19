姚望四方：北京新機場啟用　帶來航空新格局

全球面積最大、耗資四千億人民幣的北京大興國際機場，將在9月底正式啟用。新機場佔地140萬平方米，相當於63個天安門廣場。雖然北京首都機場T3航站樓08年已完成擴建，在面對每年8%~10%的高速增長，已經不堪重負，無法滿足北京民航發展需要以及乘客的需求。大興機場設有4條跑道，未來甚至可以擴容至8條跑道，規劃2040年的年旅客吞吐量將達1億人次。

從規劃建設到建成使用，大興機場只用了短短5年時間，交通配套設有高鐵站與地鐵線路，只需20分鐘即可抵達北京市中心。機場客運大樓還設置多項智能設備，包括自助登機及自助託運行李設備，確保旅客排隊時間不多於十分鐘。航空公司引入「人臉辨識登機系統」，實現「無紙化」出行。

大興機場選址北京南部，旅客可1小時通達天津、保定、廊坊等城市，周邊節點城市將被納入首都「1小時交通圈」。新機場將有效整合京津冀地區的航空資源，建設世界級機場群。未來京津冀三地機場將重新分工，大興機場和首都機場覆蓋不同的客戶領域，形成具有國際競爭力的「雙樞紐」機場；天津濱海機場將發展成為區域樞紐機場，成為北方國際航空貨運中心；石家莊正定機場將發展成為航空速遞集散及低成本航空樞紐。

與此同時，大興機場周邊的機場城初見雛形，集購物、娛樂、辦公、酒店、會議、體育運動、藝術館等功能為一體的商務旅遊綜合項目進行建設，為機場旅客提供購物、娛樂服務，並輻射帶動京津冀地區的消費。這座具規模、功能齊備的新機場，定能為航空產業和地區經濟帶來新的格局。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員