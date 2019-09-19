美國帽牌新作　向電影大師寇比力克致敬

美國帽牌巨人New Era的秋冬系列以這位大師的三部最著名的電影作為今季的主打，包括《閃靈》、《發條橙》和《2001太空漫遊》，電影迷不可錯過。（互聯網）

電影大師寇比力克（Stanley Kubrick）雖然已逝多年，但這位被譽為史上最具影響力的鬼才導演，拍攝的多套經典電影均在影迷心中留下深刻印象。美國帽牌巨人New Era的秋冬系列便以這位大師的三部最著名的電影作為今季的主打，包括《閃靈》（The Shining）、《發條橙》（A Clockwork Orange）和《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)，推出共12款帽飾及18款服飾，電影迷不可錯過。

《閃靈》是一部關於作家傑克．托蘭斯和家人因入住一間黑暗而神秘的酒店而展開的恐怖心理驚悚片，片中經典的一幕當然唔少得鬼孖女和傑克拿斧頭砍殺妻子，設計師將之融入帽中。《發條橙》這部經典而極具爭議性的電影講述了Alex以及他與其他同黨的犯罪傾向故事，系列一共有4款帽子和3款服飾，片中主角和海報都成為設計的重要元素。《2001太空漫遊》毋庸置疑是一部經典科幻電影 ，透過時空、人類和人工智能之間關係的故事，系列包括有4款帽子和3款服飾。