三界五行：生理時鐘　順我者生

西方醫學的「生理時鐘」由午夜開始計算：0至1時是「淺睡期」，多夢而敏感，容易醒。睡前勿飲濃茶、咖啡。放鬆有利紓緩壓力，改善睡眠質素。身體不舒服，頭痛、牙痛、肌肉痛、骨痛及有傷口的人，較難入睡。

1至3時是「排毒期」，肝臟排毒，安靜睡眠，有利肝臟專心排毒。3至5時是「休眠期」，這段時間應該入睡，勿熬夜。感謝在這段時間堅守崗位工作的人。這段時間飲酒，尋歡作樂，玩遊戲機，非常傷身。體質衰弱或長期病患者更應該注意，這個時段死亡率是偏高的。5至7時是「熟睡期」。7到9時是「營養期」，營養豐富的早餐拉開成功一日的序幕。

9至12時是「精神期」，注意力、記憶力處於最佳狀態，是一日工作與學習黃金時段。12至14時，是「午休期」，放下工作，聊聊天，然後食午餐，接着閉目養神小息。

14至16時是「高峰期」，分析、判斷、創造能力達到高峰，充分發揮才華。16至18時是「低潮期」，體力與精神下降，起身走走，伸伸懶腰，享受茶點或水果。18至20時是「鬆弛期」，進食晚餐，這時嗅覺和味覺最敏感，控制食量，貴精不貴多。

20至22時是「智慧期」，可以用來進修、作出精確部署或社交應酬。22至24時是「疲勞期」，一天辛勞後，是時候準備睡覺了。

方向宇