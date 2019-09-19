The Pulse淺水灣　味遊曼谷夜市風情

The Pulse全新泰式菜食府「SIP SONG – Thai Eatery & Bar」，餐廳的裝飾靈感來自泰國南部的海濱悠閒氣氛。（盧展程攝）

位處於淺水灣的「The Pulse」，近年匯聚了多間國際美食餐飲，成為了南區的嶄新時尚消費熱點。當中屢獲殊榮的時尚餐飲集團Maximal Concepts，剛在The Pulse開設全新泰式菜食府「SIP SONG – Thai Eatery & Bar」。

【新鮮高質食材】

餐廳的裝飾靈感來自泰國南部的海濱悠閒氣氛，再加入曼谷夜市的熱鬧率性元素，唔使搭飛機就能輕鬆置身於曼谷街頭！食客一邊品嘗地道曼谷夜市美食之外，更可細味充滿泰國風情的特色雞美酒！

於曼谷土生土長的總廚Chef Nuch，自小在泰國南部的海邊長大，堅持將最新鮮及高質的食材融合在自己的菜式當中。無論烹調手法及菜式設計，都嚴選多款泰國南部的特產香料，再配合街頭地道美食的色、香、味，成為了多款「SIP SONG」令人眼前一亮的招牌菜。

【共度歡樂時光】

招牌菜包括「瞞著她」Roti薄餅、材料有炭燒豬頸肉，花椒醬，青葱，香料及乾葱、香氣撲鼻。香辣咖喱炒紐西蘭蛤蜊，材料有紐西蘭蛤蜊，泰式野生薑片，綠胡椒及辛辣羅勒，鮮香味美。青檸辣椒蒸鯔魚，材料有泰式香料，紹菜，鴻喜菇，辣椒青檸魚高湯，令人回味。秘製紫薯及椰子雪糕，材料有椰子，香芋薄脆片，海鹽花生碎和泰式威士忌焦糖醬，是自家手工的誠意之作。

除了美酒佳餚之外，「Sip Song」亦特別設置了「兒童專用休憩區」，提供多種家庭式的互動遊戲。還有散發着濃厚休閒氣息的半露天座位，最適合與家人及愛犬一齊共度歡樂時光。

SIP SONG - Thai Eatery & Bar

地址：香港淺水灣海灘道28 號The Pulse 114-115號舖

Instagram：@sipsonghk

Facebook：www.facebook.com/sipsonghk

如需訂座，請致電： +852 2328 8285 或發電郵到reservations@sip-song.com