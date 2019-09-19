樂善堂「優質院舍外展到診服務」分享會　嘉許院舍及愛心醫生

香港人口老化問題嚴重，公營醫療壓力龐大，為有效紓緩問題，九龍樂善堂（下稱樂善堂）於去年10月起參與社會福利署推行的「院舍外展醫生到診服務」，為社會出一分力。為嘉許各院舍及外展醫生參與樂善堂的「院舍外展醫生到診服務」，樂善堂早前假梁顯利油麻地社區中心舉行「樂善堂『優質院舍外展到診服務』分享會暨院舍及愛心醫生嘉許禮」，以感謝參與者的關懷和付出，讓院友享有優質的到診醫療服務。

【頒贈「優質院舍到診服務標誌」】

活動當日，邀請到社會福利署助理署長（牌照及規管）黃燕儀女士、樂善堂主席楊小玲博士及醫務主委陳健平副主席JP等蒞臨主禮，場面盛大。樂善堂主席楊小玲博士介紹說：「樂善堂推行『院舍外展醫生到診服務』，希望提升對私營安老院及殘疾院舍在醫療上的支援，安排醫生以外展形式定期到診，加上藥物配發及送遞服務，讓院友能夠安於院舍便得到適切治療。服務開展短短10個月，已經服務超過120間院舍及超過31,000人次，外展醫生能夠在院舍應對一些偶發性疾病及護理建議，不但大大減少對公共醫療服務的負擔，更重要是有助紓緩院友需要外出求診的壓力。這次嘉許禮是向所有參與服務的院舍頒贈『優質院舍到診服務標誌』，代表院舍有完善的醫療支援，讓院友及其家屬都能夠安心。」

【以社區資源支援社區需要】

醫務主委陳健平副主席JP表示：「整個『院舍外展醫生到診服務』以『社區為本』概念推展，希望透過連繫社區一班愛心醫生到區內院舍為公公婆婆診治及進行健康評估，每一位醫生都是院友的家庭醫生，了解他們的病歷、健康風險因素，從而提供最適切的治療及護理，達致以社區資源支援社區需要的目的。除了外展醫生外，樂善堂同時成立跨專業支援團隊，成員包括護士、藥劑師等，他們會定期到院舍提供護理、感染控制、藥物管理培訓等，務求更全面支援院舍及照顧院友需要。」

推行相關外展服務，不但能提升私營院舍醫療質素、助院友獲得適切醫療服務、讓家屬更了解老友記的健康狀況，而且可減少院舍外出陪診的人手需求、減低公營醫療體系之壓力等，取得多方面的效益。

【院舍服務使用者齊聲讚好】

在分享會暨嘉許禮上，樂善堂向122間參與院舍頒贈「優質院舍到診服務標誌」及向26位外展醫生頒贈「愛心社區醫生獎座」，盡顯香港的互助精神，場面溫馨又熱鬧。嘉許禮完結後，主辦單位更安排了多場分享會，其中一位服務使用者謝婆婆，年屆90歲，患有糖尿病及高血壓問題，因行動不便平時較少外出。謝婆婆認為外展醫生到診對於一眾長期病患及不便外出的長者尤為重要，老友記毋須舟車勞頓便可獲得醫療服務，十分方便。另一位服務使用者歐陽伯伯，今年91歲，以往要自行到紅磡私家診所就診，診療費及藥費每次動輒三、四百元，院舍參加計劃後，他可免費享用定期的醫生到診及配藥服務，每年更可進行免費身體檢查，大大減輕經濟負擔。