靈敢侶情：粗口比黑心毒舌更好！

粗口雖難聽，但也不及「邊個叫你着短裙出街啫」般令人難受。（互聯網）

以前，覺得粗口很難聽，說的人沒教養，完全不用理會。

時移世易，隨着社交網急速發展，近幾年從留言中才漸漸發現，有些人，雖然不寫粗口，但他們的心，超黑。

句句刻薄，字字針到痛處，例如︰

面對女生被性侵的案件，這種人會說︰「邊個叫你着短裙出街啫！着得就預咗啦！」讀到留言後，真的有想哭的感覺，是否每一個人都別帶錢出街？因為明知有人會搶。

面對太太對丈夫的埋怨，這種人會說︰「唔係有個老公你一早餓死咗啦！最憎啲女人日怨夜怨！」彷彿，留言者早就寄居在這對夫妻的床底，十分清楚來龍去脈。

面對明星的八卦事，這種人會說︰「食得鹹魚抵得渴！出得嚟做預咗被人講㗎啦！又要虛榮又要做！」其實，世上有那份工作的職責，是包括被嘲笑和被講閒話？

除了網上，在日常生活中，也很容易遇到這種人，看上去斯斯文文，發爛起來句句穿心，但我已不想詳加例子，這種人會說甚麼，相信你已經受過。

我不禁慨嘆，粗口雖難聽，但也不及「邊個叫你着短裙出街啫」般令人難受。當然，我並非在鼓勵人講粗口，但同時，我亦看不過人黑心。

突然，我想起厚黑學︰面厚心黑的人才是贏家，如劉邦。

觀察過很多不講粗口但舌毒的人，大部分都是中產又受過教育的，這是否代表……

「黑」，才是生存之道？

你想不想社會變成這樣？如不想，還望大家同心做好榜樣。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk