Blackmagic靚拍6K超細緻

澳洲Blackmagic Design以攝錄及廣播裝置聞名，早前推出4K掌上電影相機獲得不錯評價，最近香港代理正式引入加強版Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K（簡稱BMPCC 6K），感光元件用上尺寸更大的Super 35格式（23.1×12.99mm），支援拍攝2,120萬像素無壓縮DNG相片，影片攝錄更是其強項，最高支援6,144×3,456@50fps解像度。如想拍出富電影感的影片，另備有6K 2.4:1畫面比例選擇；拍攝花燈晚會或小朋友追逐等場景，則可將解像度調至4K@60fps或Full HD@120fps，由於新機支援雙原生ISO技術，最高感光度達ISO 25,600，就算在夜間手持拍攝，都能拍出細緻的影像質素。

拍片經常會用到不同焦距營造效果，BMPCC 6K兼容EF鏡頭，對於Canon影友來說無疑是一大喜訊。另一驚喜位是機背設有5吋輕觸式大芒，毋須外接Monitor都能看到成像細節，還可直接篤芒對焦或調校拍攝設定。端子插口亦很齊全，包括可透過HDMI傳輸HDR及10-bit視訊作影像監控，用家亦可透過USB-C接駁電腦，以5GB/s高速傳輸影像。同時支援SD UHS-II及CFast雙插卡，以256GB儲存容量為例，便足夠收錄近1小時6K影片。收音方面，機身內置立體聲防風咪，有效減低環境噪聲，同時提供XLR及3.5mm插口外接收音咪。另支援《Blackmagic Camera Control》平板App遙控操作，就算用家與相機保持一定距離都可順利拍攝。