Pet Pet聯萌 ：主人小改變　寵物更幸福

飼養寵物的過程中，免不了會出現不少難題，然而許多人或會選擇棄養，其實有時候只要主人們願意作微小的改變，結局便會不一樣。以藝人姚亦澧（Kitterick）為例，他飼養迷你都柏文小黑已有15年，早年因自己工作繁忙，將小黑寄養在父母家中，曾有一刻想過放棄飼養，但想到與小黑相處多年的生活點滴，最終打消這個念頭。Kitterick稱：「當年我每次回到父母家看見小黑時，都感受到牠很期待自己回來，當刻感受很深，覺得自己陪伴小黑的時間實在太少，所以決定要調整自己的生活，無論工作多忙，每天早上和晚上我都一定會帶牠出外散步，希望能當作一種補償。」

Kitterick以過來人的身份分享，希望所有主人決定飼養寵物時，都要把寵物當成家人、給予牠們足夠的陪伴時間，因為牠們的一生只有主人。近年，Kitterick眼看小黑年紀漸大，更感到自己對牠有所虧欠，所以想支持多些不同的小動物，今次便支持SPCA舉辦的愛「飾」動物日，大家只要透過活動網站、選購Kitterick代理的英國品牌TDN（Three dog night）產品，其部分收益會捐助予SPCA，幫助更多動物。