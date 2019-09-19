加國山系品牌　打造首對聯名版NB 801

2009年創立的加拿大生活品牌Herschel Supply，向來都是以山系風格的背囊袋款及相關單品作主打。在2013年品牌曾經先後於春夏及秋冬季度與New Balance攜手推出過兩回聯名系列，鞋款主角兩次都是爬山鞋H710及慢跑鞋420，只是配色有所不同。事隔數年，雙方近日正式公布會有第三回聯名企劃，鞋款方面就挑選1998年誕生的越野跑鞋801為主角，同時今回更是New Balance首次將801應用到聯名合作之上，買完「9系」而家轉買「8系」都係合情合理。

Herschel Supply x New Balance 801聯名版分別推出深藍、卡其及象牙白三款配色，設計靈感取自貫穿郊野及城市的夜光、岩石及水泥，鞋款以複雜線條的皮革鞋面勾勒出復古輪廓，鞋領、鞋帶及鞋帶孔上均飾有反光物料點綴，並搭載ABZORB中底及堅硬橡膠大底，提供強大緩震及支撐性能，鞋踭位置更繡上「ALL TERRAIN」字樣，話畀你知着住佢穿山越嶺都絕無問題。

除聯名鞋款外，雙方亦同時特別推出Hip Pack Anorak Jacket、L/S Tee及Cruz Bag服飾及配飾單品，分別以輕質防水防撕裂物料、棉質平紋針織物料及耐磨抗撕裂彈性尼龍打造，並加入兩牌標誌、反光細節及「ALL TERRAIN」字樣點綴。Night Lites、Rock及Cement三款配色亦呼應鞋款所用色調，令整個聯名系列單品設計更為完整一致。（9月19日推出）