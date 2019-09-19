全亞洲最大　MoMA Design Store襲港

作為潮流文化愛好者，一定對MoMA（The Museum of Modern Art）不會陌生，這間位於紐約的藝術博物館，收藏了許多藝術世界享負盛名的巨作，例如梵谷《星夜》、畢卡索《亞維農的少女》及Andy Warhol一系列普普藝術等。而MoMA轄下的設計商店MoMA Design Store售賣獲策展人認可的設計商品，讓你也可以將創意帶回家。這間以前旅行才有機會潮聖的店子，現在近在咫尺！皆因MoMA Design Store最近登陸香港K11 MUSEA，相信必定成為一眾潮人的聚腳點。

【靈活設計 加入本地元素】

剛在8月開業的K11 MUSEA，希望透過不同的藝術、文化和商業的創意體驗，致力打造文化矽谷，故MoMA Design Store選址在此開設全亞洲最大的旗艦店。佔地6,000平方呎的新店，由文化創意企業家鄭志剛培育的「100 CREATIVE POWERS」之一的本地建築設計公司EDGE Design Institute負責設計，創始人及執行董事張智強（Gary）在建築及設計界享負盛名，曾獲得多個國際性的建築獎項。在香港土生土長的他，希望將本地的特色融入舖面設計：「我們的核心設計理念是4C，即Change（變化）、Choice（選擇）、Connection（聯繫）及Coexistence（共存），設計方針旨在因應有限的資源，以可持續的方式，為環境創造正面的變化。今次為Moma Design Store設計也依照這個理念，店舖中間的陳列架全部可郁動，這樣店子就可隔一段時間改變陳列方式，又或將空間改為不同用途，東京的MoMA Design Store就有一個可以舉行音樂會的空間。這樣所有資源都可以充分利用，又可增強與參觀人士的互動。」Gary更在設計中加入本地元素，例如選用搭棚用的竹枝和舊式郵箱的鍍鋅鋅片作主要物料，展現出本土情懷，又以傳統麻雀枱雙重功能作設計的商品層架，可上下或可調轉，迎合不同展示方式。還有以點心車為設計靈感的陳列架，同樣可隨意移動，將本地文化元素活現眼前。

【分多個區域 必買限量精品】

MoMA Design Store劃分多個區域，包括MoMA館藏藝術家的精品、書籍、鬼馬與實用兼備的家品、創意十足的玩具、飾物、衣服、還有本港推出的獨家產品及香港店的獨家限量版商品，店內有MoMA大使為顧客講解設計品背後的故事，給消費者一種由藝術主導的購物體驗。另外，由即日至2020年1月，丹麥家具品牌HAY會在店內設專櫃，品牌延續丹麥設計風格，並以「買得起的設計」為目標，繽紛、簡約又不失趣味。