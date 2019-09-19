生活夜校：性色字典中的Dog　原來咁解……

狗係人類最忠實嘅朋友，但呢句話其實唔係咁啱，應該係「狗係主人最忠實嘅朋友」至真。姑勿論如何，狗對人類嚟講總係有特殊嘅感情，而喺情色世界中原來佢亦有唔同嘅暗示！

【Walk The Dog 手作玩意】

如果有人同你講「Walk The Dog」的話，有兩件事需要留意，第一對方係咪索女，第二佢嘅意思唔係幫你放狗，原來佢係暗指手作仔嘅意思。

講開同「Dog」有關嘅情色俚語，有個早喺上世紀60年代出現，只係現時卻甚少人用，就係「Dog Water」，意思係指男士嘅精華素。

【Dogging 兩種意思】

英文情色俚語係會因應唔同嘅地方而有唔同嘅意思，好似「Dogging」咁，呢個喺美國四仔常見嘅詞語，意思係指推車仔或狗仔式嘅床上體位，不過喺英國情色俚語中，卻解做車震，不過佢係形容公開地喺車廂內進行，從而滿足當事人嘅暴露癖。

至於匿埋玩車震嘅話，又應該點樣講呢？答案就係「Amomaxia」，不過大家要留意，佢唔一定係指親熱，形容攬攬錫錫等親密行為亦可以㗎！