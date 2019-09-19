【深夜字聊】難忍男友似餓狼

Q：本人三十多歲，女友二十幾歲，拍拖兩個月，我倆都有性經驗，但不知為何她近來常常推卻和我上床。我們之前做過三次，每次她都說不舒服，說我摸得她很痛，雖然有高潮，但事後會赤痛和輕微紅腫，又投訴啪啪啪時陰部被猛烈撞擊。我已有很多年沒女伴，所以見面都想要，但她說寧可幫我手作發洩，怎樣解決才好？

朱先生

A：女朋友在性交時感到陰部被猛烈撞擊，愛摸則使她於事後感覺外陰有腫痛不適，這兩種情況可謂是女人最痛，自不然會令女方退避三舍，寧可煞停親熱行為。

愛撫方面，事後導致紅腫，很有機會是於愛撫期間男方沒有注意到摩擦刺激時的手指力度與剛柔度、手部衞生和整潔，以及忽略了女方下陰的濕潤度等等。首先應檢查自己的手部，指甲邊沿有否修剪不整齊，愛撫時候容易輕微抓傷或磨損幼嫩的私密部位；又或愛撫時候閣下是不是太肉緊，用力過度而令女方不適。若加上外陰潤滑不足，乾燥地摩擦更易擴傷。愛撫時候使用水溶性潤滑劑，並且注意要溫柔地進行，該能輕易解決問題。

性交方面，相信你是壓抑過久，在雙方交合時候過於激烈和力度過猛。必須留意，女性享受性歡愉時並非要撞擊感，剛柔並濟才可帶動慾仙慾死的境界。此外，性交時候潤滑必須充足，若自然分泌不足，作為體貼的情人應好好為她預備潤滑劑。現時女朋友有點兒害怕性交，相信是留了不好印象和陰影。補救之道，在於閣下能好好控制和收斂，不要似頭餓狼嚇怕對方，向她重新承諾必會溫柔呵護，從微小處改善，用行動去挽回信心，讓雙方有機會互相適應。

李偉儀