果粉焦聚：新iPhone開箱詳測

iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max三部新機今日正式在港上市，一眾果粉當然有好多嘢想知，以下為大家來個開箱詳測，解答當中疑難！

問：新機包裝如何？

三部iPhone均秉承廠商傳統，沿用長方形簡約包裝，Pro系列外盒以黑色作主調，而iPhone 11則用上代的白色包裝盒。三部新機的盒面均印有機背相片，並可從盒側的「iPhone」字樣分辨機身顏色。配件方面，全線均附有EarPods耳機、Lightning接線及三腳火牛，Pro系列升級採用型號為A1696的18W USB-C快充火牛，實測充電半小時約有40%電量，而iPhone 11則沿用上代的A1399 5W火牛。另外溫提大家，iPhone系統用的型號與內地版本一樣，同樣是「A2220」、「A2217」及「A2223」。

問：真身靚唔靚？

全線iPhone 11均加入玻璃背板，Pro系列用的是啞面玻璃，而iPhone 11則用光面，外觀上Pro機唔夠前者搶眼，但就予人高級感，同時較少指紋同油漬問題。iPhone 11與iPhone XR一樣用上磨砂鋁合金中框，而Pro系列則用iPhone XS一樣的不銹鋼材質，當中午夜錄色的邊框較沉色，金銀色的邊框較明亮，但刮花也更為礙眼。至於正方形鏡頭模組，坦白講唔核突，但由於鏡頭較以往多，凹縫自然多，記者就發現比以往容易積塵，要勤力啲清理了。

問：iPhone 11與Pro系列的屏幕有咩分別？

iPhone 11沿用XR時的6.1吋Liquid Retina屏幕，解像度1,792x828，最大亮度625nits，顏色一如XR般偏暖，齋睇其實已覺得好高質。但若拍埋Pro系列比較，就會發現飽和度、亮度都差很遠，細節位也交代得無咁清楚，果然是一分錢一分貨！只不過個人覺得Pro系列校到最光時，屏幕有點刺眼，建議長開原色調或轉用Dark Mode介面。特別一提，全線iPhone已斬掉3D Touch，改為Haptic Touch，實際按壓感分別不算大，也有震動回饋，1秒長按再拖曳就能快速移動或刪Apps，但長按開子選單的速度就慢咗。

問：新機性能有無提升？

全線iPhone 11均升級用A13 Bionic晶片，跑分工具顯示，三部都搭載了4GB RAM，沒有如傳聞般升至6GB。以iPhone 11 Pro Max測試，《Geekbench》單核及多核測試分別跑出1,334分及3,432分，分別比上代領先20%及33%。在《AnTuTu》測試中，新機更比XS Max多出逾14萬分，證明性能爆升不少。另外新機內置了U1超寬頻晶片，日後使用AirDrop時可根據對方距離而排序，測試中把100MB影片經AirDrop發送至MacBook，比上代快了2秒左右，顯示傳輸速度也有所提升！

問：舊配件用得番嗎？

撇除新機的主鏡頭變成正方形模組，其實Pro系列的機身長闊都比上代微增，同時機側按鍵稍稍移往中間，所以舊殻是完全不對位。不過兩代屏幕尺寸及劉海位置基本上相同，所以芒貼就用得番。官方已同期推出專用透明護殼，糅合聚碳酸酯及柔韌的TPU物料打造，相當硬淨，但就要稍微用力才能套上。另外，全線iPhone均支援無線充電，戴套後一樣有反應。

問：上網有無快咗﹖

雖然全線iPhone 11不支援5G，卻是市場上少有的Wi-Fi 6手機。上網方面，以同一4G網絡、同一地點作《Speedtest》測試，新機下載及上載速度分別有25.7Mbps及11.5Mbps，兩項都比iPhone XS Max有輕微進步，證明新機下載速度更快。