營事檔案：牛肉芥末醬拌牛油果三文治　超正

都市人生活忙碌，很多時三餐都求方便快捷，所以這次介紹的是一款簡單好吃，而又蘊含豐富營養價值的三文治，讓大家可以有一個方便而健康的正餐選擇。

【全麥麵包更有營養】

全麥麵包屬於五穀類，能夠為人體提供主要的營養素——碳水化合物，提供能量。全麥麵包比白麵包更有營養，因為它含有豐富的膳食纖維，能夠增加飽肚感，亦有助腸道蠕動。另外，它的升糖指數也較低，有利穩定血糖，吃完也沒有那麼容易「飯氣攻心」。

【燒牛肉蛋白質來源】

部分人認為牛肉含有較高的脂肪量，其實只要選擇較低脂的牛肉，也同樣是優質的蛋白質來源。燒牛肉含有豐富的蛋白質、鐵質和維他命B12。即使進行控制熱量中的人士，也可以間中進食紅肉，以吸收足夠鐵質。

【芥末醬健康醬料】

牛油果纖維高，而且含豐富的不飽和脂肪和維他命E。不飽和脂肪有助降膽固醇，維他命E則具抗氧化功效。牛油果亦含有豐富的鉀質，可以穩定血壓和排走身體內多餘的鈉質，幫助去水腫。牛油果搭配芥末醬為三文治增添風味和口感，而芥末醬較低熱量及低脂，相比起一般醬料，如牛油和沙律醬等，是更健康的選擇。

【燒牛肉芥末醬拌牛油果三文治】

材料：

全麥麵包 2片

燒牛肉 2片

牛油果 半個

調味料：

芥末醬 2茶匙

做法：

1.將牛油果去皮和去核，切片，備用。

2.把芥末醬塗在全麥麵包上，並將燒牛肉和牛油果放在麵包內。

3.將麵包對角切成兩半即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。