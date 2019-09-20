Colourmix卡萊美　「惠」你呵護秋日肌

過咗個有史以嚟最熱嘅中秋節，秋風依然遲遲未起。熱成咁，唔講都唔記得立秋已經過去，秋天靜雞雞嚟緊喇！喺呢段秋夏交替嘅日子，肌膚隨時變Dry，護膚「裝備」當然要跟貼轉季節奏，Tune到秋日嘅Routine啦！Colourmix今期推出的秋日護膚超級優惠，帶來多款人氣王牌產品，包括LANCOME、KIEHL'S、CLARINS、SK-II等，加埋精選貨品【買2送1】，為大家防「秋」乾，守護至靚肌膚！仲唔快啲Like埋Colourmix卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠！

LANCOME NC舒緩抗壓保濕霜 50ml

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KIEHL'S 牛油果眼霜 28g

建議價 HK$470

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LANEIGE 海藻水凝細膚水（保濕型/清爽型） 200ml

建議價 HK$200

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SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜 80g

建議價 HK$1,140

熱賣價 HK$915【81折】

ANNA SUI Serenity Wish EDT 50ml

建議價 HK$510

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CLARINS水潤活肌保濕套裝 7件裝

建議價 HK$740

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Miseu*Ku瑩肌駐顏套裝5件裝

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優惠期：2019年9月20日至10月3日

地點：卡萊美全線港澳門市

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