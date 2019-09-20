Colourmix卡萊美　「惠」你呵護秋日肌

2019年09月20日 09:15
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    Colourmix秋日護膚超級優惠，精選面膜、潔面爽膚產品【買2送1】，抵到震呀！（客戶提供）
    過咗個有史以嚟最熱嘅中秋節，秋風依然遲遲未起。熱成咁，唔講都唔記得立秋已經過去，秋天靜雞雞嚟緊喇！喺呢段秋夏交替嘅日子，肌膚隨時變Dry，護膚「裝備」當然要跟貼轉季節奏，Tune到秋日嘅Routine啦！Colourmix今期推出的秋日護膚超級優惠，帶來多款人氣王牌產品，包括LANCOME、KIEHL'S、CLARINS、SK-II等，加埋精選貨品【買2送1】，為大家防「秋」乾，守護至靚肌膚！仲唔快啲Like埋Colourmix卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠！
    LANCOME NC舒緩抗壓保濕霜 50ml
    建議價 HK$490
    熱賣價 HK$320【66折】
    KIEHL'S 牛油果眼霜 28g
    建議價 HK$470
    熱賣價 HK$320【69折】
    LANEIGE 海藻水凝細膚水（保濕型/清爽型） 200ml
    建議價 HK$200
    熱賣價 HK$115【58折】
    SK-II R.N.A.立體緊緻精華霜 80g
    建議價 HK$1,140
    熱賣價 HK$915【81折】
    ANNA SUI Serenity Wish EDT 50ml
    建議價 HK$510
    熱賣價 HK$290【57折】
    CLARINS水潤活肌保濕套裝 7件裝
    建議價 HK$740
    熱賣價 HK$330【45折】
    Miseu*Ku瑩肌駐顏套裝5件裝
    建議價 HK$1,870
    熱賣價 HK$1,490（組合價）【8折】
    即送瑩肌駐顏精華50ml乙件(價值HK$450)
    優惠期：2019年9月20日至10月3日
    地點：卡萊美全線港澳門市
    卡萊美網店：http://www.colourmix-cosmetics.com
    卡萊美facebook：Colourmix卡萊美
    *優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
    *優惠貨品數量有限，售完即止。