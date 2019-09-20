直擊iPhone 11首日開賣！大綠炒貴$400

上周發布的iPhone 11/Pro/Pro Max，今天（9月20日）正式在港開賣，早前成功預訂的買家，可於今天親身到門市取機。有別於以往iReserve預訂取機，今年買家要先用信用卡或Apple Pay付款，才可揀選時段到門市取機。而各大Apple Store為迎接新機降臨，提早於8:00am開門應市。東網記者便親身走訪了銅鑼灣、觀塘、沙田等各區Apple Store，直擊現場買機及放機實況！

銅鑼灣Apple Store方面，門口圍觀或排隊人數比起往年iPhone XS首賣日明顯增多。他們都是經網上預約，今日前來取機，店舖安排了職員協助疏導人流。由於今年買家已在網上付款，故來到只需用QR Code便能取機，比以往更具效率。

至於沙田及觀塘Apple Store早上門外亦有數十人排隊等開門。Apple職員表示暫時收到的消息，今天沒有iPhone 11/Pro/Pro Max現貨供即場購買，而8:00am~10:00am時段只供預訂人士入內買機，要待10:00am正式開門後，才讓其他人入店內試玩新iPhone。

問到其中一位買家高先生，他買的是iPhone 11 Pro 512GB，他指細機手感較大機iPhone 11 Pro Max好，較適合東方人手形，並對新機的三鏡頭有期望，至於顏色他則貪新鮮選擇新出的綠色。問到會否放賣，他指忠實果粉都討厭炒機，並指返到屋企會第一時間開箱試用。

另外一對買家是來自印尼的兄妹，他們一口氣買了4部大機供一家四口使用，哥哥David指香港較印尼早開售，雙實體SIM卡也較eSIM方便，而且售價也較東南亞部分地區如新加坡便宜，所以特別趁今次探親來購買。

再看看場外收機情況，銅鑼灣Apple Store店外有數檔收機佬，其中一檔表示iPhone 11 Pro Max 512GB綠色可以比原價多400蚊收機，其他型號多100蚊或索性唔收，一心炒機的朋友今次睇怕要失望了！